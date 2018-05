Boete geëist voor dodelijk bedrijfsongeval

Tegen een mestverwerker uit de gemeente Dantumadeel is voor de rechtbank in Zwolle een boete van 75.000 euro geëist wegens een dodelijk arbeidsongeval. Een werknemer werd in september 2016 in een bedrijfshal overreden door een shovel die net mest op de laadbak had geladen. De chauffeur had zijn collega, die ter plekke overleed, niet gezien.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het bedrijf dat het de veiligheid niet op orde had. Zo verzuimde het bedrijf vooraf de risico’s in de bedrijfshallen in kaart te brengen, waren veiligheidsregels soms informeel en werd het personeel niet goed ingelicht over gevaren en de regels. Zo liepen er regelmatig mensen in de hallen tijdens het beladen van vrachtwagens.

Volgens het OM moet de werkgever voor een veilige werkplek zorgen en heeft die hier veel steken laten vallen. Omdat is gebleken dat de veiligheid nu nog steeds niet op orde is, eiste de officier dat binnen drie maanden de juiste maatregelen zijn genomen. Anders wordt de mestverwerker stilgelegd.