Boete geëist tegen reinigingsdienst om dode in riool

Een reinigingsdienst uit Goirle moet 60.000 euro boete betalen voor de dood van een medewerker in een riool in Oisterwijk. Het Openbaar Ministerie heeft dat vrijdag geëist voor de rechtbank in Breda. Het bedrijf had volgens het OM onvoldoende maatregelen genomen om de gevaarlijke situatie tijdens de schoonmaak van het riool te voorkomen.

De werknemer kwam in december 2014 om het leven, vermoedelijk door het inademen van rioolgas. Hij had geen gasmeter bij zich en was niet gezekerd. Een aanwezige collega was nog in opleiding en had de werkzaamheden niet eerder uitgevoerd. Het slachtoffer had aangegeven dat hij eerder dan gepland via een ladder naar boven zou komen. Tijdens die klim viel hij echter naar achter en omdat hij niet was aangelijnd kon hij niet tijdig uit het water worden gehaald.

Het reinigingsbedrijf heeft volgens het OM onvoldoende zorg gedragen voor een veilige werkomgeving, waardoor het slachtoffer geen veiligheidsharnas droeg of adembescherming had. Hij had ook geen apparatuur bij zich die hem voor de aanwezigheid van het rioolgas had kunnen waarschuwen.

De uitspraak is op 21 februari.