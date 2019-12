Boete en taakstraf voor relschoppers Duindorp

Het Openbaar Ministerie heeft een aantal zaken tegen relschoppers in Duindorp afgedaan met boetes of taakstraffen. Twee mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de ongeregeldheden in de Haagse wijk moeten later voor de rechter komen. Een van hen woont in Duindorp, de ander in een andere Haagse wijk.

Van de 34 mensen die de afgelopen dagen zijn aangehouden zitten er nog vijf vast. De twee die later moeten voorkomen zijn wel op vrije voeten, maar mogen ’s avonds niet op het Tesselseplein komen en moeten met oud en nieuw binnenblijven.

Onder de arrestanten zijn 23 minderjarigen, de jongste is elf jaar. De oudste die werd aangehouden is 58. De meesten komen uit Duindorp, waar het al dagen onrustig is omdat mensen boos zijn dat er geen vreugdevuur komt op het strand.