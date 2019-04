Boete dreigt voor uitstoot chemisch bedrijf

Het chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum bij Delfzijl moet binnen acht weken de uitstoot van het slijpmiddel siliciumcarbide (SiC) naar nul terugbrengen. Als het bedrijf daarna toch nog SiC-vezels uitstoot, moet het per overtreding 250.000 euro betalen. Dat heeft de Groningse gedeputeerde Nienke Homan dinsdag bekendgemaakt.

Het Groningse provinciebestuur legt deze zogeheten last onder dwangsom op omdat volgens Homan nu „de maat vol is”. In december dreigde de provincie al met maatregelen als ESD-SIC niet zelf actie ondernam om de verspreiding van SiC te stoppen.

Siliciumcarbide is een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Bij onderzoek van TNO na een stofexplosie bij ESD-SIC in januari zijn tot bijna 7 kilometer van het bedrijf SiC-vezels gevonden. Deze vezels kunnen mogelijk kankerverwekkend zijn, al gaat het volgens de GGD om een „zeer beperkt” risico voor de volksgezondheid.