Boerin Lunteren: Dankbaar dat er niemand in omgewaaide kippenschuur zat

Door de westerstorm zakte donderdag een kippenschuur van boerengezin De Vries uit Lunteren in elkaar. Boerin De Vries: „We zijn dankbaar dat er geen mensen in de schuur waren. Het had ook anders kunnen aflopen.”

Tot haar verbazing ziet De Vries donderdagmorgen rond tien uur een „grote stofwolk” vanuit de keuken. Een buurvrouw geeft even later opheldering. Boerin De Vries: „Ze zei dat ze vanuit haar huis onze kippenschuur tegen de vlakte zag gaan. En inderdaad lag de schuur op zijn kant.”

De door de harde wind ingestorte schuur is één van de vijf kippenschuren van de familie. „We hadden onlangs nog het dak van deze schuur vernieuwd. Het was geen nieuwe, maar ook geen oude schuur.”

In de schuur bevonden zich zo’n 1400 kippen. Een deel van de dieren kwam onder de brokstukken terecht en overleefde het niet. „We hopen dat we er nog 1000 levend uithalen”, zegt de boerin, die RD-lezer is.

Eieren

Ze is geschrokken van het incident, maar vooral is de boerin dankbaar dat het bij materiële schade blijft. „Mijn man heeft vanmorgen, voordat de schuur instortte, nog in die schuur gelopen. En een oom liep drie kwartier voor het incident daar eieren te rapen. We zijn heel dankbaar dat er geen mensen in de schuur waren, toen die instortte. Het had ook heel anders kunnen aflopen.”

Toen de storm ging liggen, begonnen familie en buurtbewoners aan de opruimwerkzaamheden. Blij is De Vries met de hulp die ze uit de omgeving krijgt aangeboden. „Mensen leven met ons mee. Dat doet ons goed.”

Weggevaagd

Ook elders in het land gingen door de stormwind talloze bouwsels en bomen tegen de vlakte. Zo ondervond restaurant Kokido in Mijdrecht forse overlast van het natuurgeweld. „Onze terrasschermen, die bestaan uit glas en metaal, zijn weggevaagd”, aldus eigenaar Hans van Veen donderdagmiddag. Eerste prioriteit was dat de brokstukken niet terecht zouden komen op een nabijgelegen busbasan en provinciale weg. Het incident deed Van Veen „absoluut schrikken. Je merkt weer dat de kracht van de natuur zijn weerga niet kent.”

Hij verwacht dat het wel een paar maanden duurt voordat de terrasschermen rond zijn toko weer zijn opgebouwd. „Maar gelukkig is het nu geen terrasweer. Hopelijk kunnen onze gasten in het nieuwe seizoen weer op het terras zitten.”