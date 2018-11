Boerhaave viert 350 jaar Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave in Leiden viert vanaf vrijdag de 350e geboortedag van zijn naamgever met de speciale tentoonstelling Herman Boerhaave & de Gouden Eeuw van de Wetenschap.

Herman(us) Boerhaave (Voorhout 1668 - Leiden 1738) was een in zijn tijd ook al internationaal vermaarde medicus, anatoom, botanicus en scheikundige, die het onder meer tot rector magnificus van de universiteit van Leiden schopte. Hij was volgens de overlevering een geweldige docent en bekleedde als hoogleraar lange tijd drie van de vijf leerstoelen van de medische faculteit. Niettemin was ‘Eenvoud is het kenmerk van het ware’ zijn lijfspreuk.

Meer dan honderd objecten moeten het verhaal over de man en zijn tijd en zijn collega’s tot leven brengen en kinderen mogen zelfs met replica’s van bepaalde instrumenten aan de slag.

Onder de te bewonderen stukken zijn verder het doopregister van Boerhaave en een net gerestaureerd portret van hem en zijn gezin van Aert de Gelder.

De tentoonstelling duurt tot 1 september volgend jaar.