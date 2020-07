Boerenprotest ook in Limburg

Ook in Limburg rijden vele tientallen boeren sinds donderdagavond met rijen tractoren over provinciale wegen. Ze worden daarbij begeleid door patrouillewagens met zwaailicht van de politie.

In Maastricht verzamelde zich donderdagavond een groep boeren met tractoren voor het gouvernement. In Midden-Limburg trokken boeren met rijen tractoren over provinciale wegen waardoor lange files ontstonden.

Op de N280 reed donderdagavond een rij tractoren vanaf Kelpen via Baexem naar de Maas bij Roermond. Dat veroorzaakte een kilometerslange file. De politie voorkwam door het afzetten van een deel van de N280 in Roermond dat de rij tractoren de A73 kon bereiken.

Na een pauze aan de oevers van de Maas besloten de tientallen deelnemers aan de protesttocht in de vroege vrijdagochtend om te keren en via de N280 en de Napoleonsbaan naar Kessel te rijden, om van daaruit koers te zetten richting Nederweert, bij de A2.

In Nederweert verhinderde de politie eerder donderdagavond dat de boeren de A2 opreden. Deze groep sloot zich vervolgens aan bij de boeren die naar Roermond reden.

De actie was georganiseerd door de Farmers Defence Force. Bestuursleden van de FDF overlegden met de politie over de routes die gekozen werden. Een bestuurslid verwees op de vraag waarom ze actie voeren naar de stemming in Den Haag over het voeren van dieren. De actie verliep in een gemoedelijke sfeer.

De politiewoordvoerster in Limburg was donderdagavond niet bereikbaar voor nadere informatie.