Boerenprotest niet voor gebouw RIVM

Boeren zien af van hun plan om actie te gaan voeren voor het gebouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. De gemeente De Bilt meldt dat „in goed overleg” met actiegroep Farmers Defence Force (FDF) is afgesproken dat de boeren woensdag met hun tractoren naar het sportpark aan de rand van Bilthoven gaan.

„Het is een heel krappe bedoening bij het RIVM”, legt een woordvoerder van de gemeente uit. Bovendien is het belangrijk dat het RIVM permanent goed bereikbaar is. Er liggen bijvoorbeeld vaccins en geneesmiddelen opgeslagen die snel nodig kunnen zijn en er staan voertuigen van de milieuongevallendienst, die gevaarlijke stoffen meet bij branden.

De boeren hebben begrip voor de verplaatsing. „We zijn er niet op uit om herrie te schoppen”, zegt Micha Bouwer van FDF. Op de website van de actiegroep stond maandag nog een oproep om naar het RIVM-gebouw te komen. Dat wordt aangepast, zegt Bouwer.

Farmers Defence Force (FDF) wantrouwt de stikstofberekeningen van het RIVM. De landbouw is volgens cijfers van het instituut verantwoordelijk voor 46 procent van de stikstofdepositie in Nederland. Dat zijn stikstofverbindingen die op de grond neerkomen. Te hoge concentraties zijn schadelijk voor de natuur. De landbouw stoot stikstof uit als bestanddeel van ammoniak uit mest.

Het RIVM meet in 86 natuurgebieden met speciale buisjes de ammoniakconcentratie. Het instituut meet ook ammoniak op zes stations met geavanceerde apparatuur. Uit de agrarische sector komt regelmatig kritiek op de locatie van twee van die stations: in Wekerom (Gelderland) staat het naast een afgesloten put van een rioolgemaal, in Vredepeel (Limburg) dichtbij een kippenboer. Dat zou een vertekenend beeld geven.

„Gegevens van deze twee stations worden al jaren niet gebruikt voor de landelijke stikstofdepositie”, reageert onderzoeker Addo van Pul van het RIVM. „De fijngevoelige apparatuur van die stations gebruiken we vooral om de buisjes te ijken die we ophangen in natuurgebieden.” Als nieuwe buisjes worden geleverd, wordt er een aantal bij de meetstations gehangen om te controleren hoe ze het doen in vergelijking met de dure apparatuur.