Boerenprotest Limburg gemoedelijk verlopen

De provincie Limburg houdt in grote lijnen vast aan de nieuwe beleidsregels rond stikstof, omdat alleen op die manier nog vergunningen kunnen worden afgegeven. Wel doet de provincie op drie onderdelen concessies aan de boeren, zei de Limburgse CDA-gedeputeerde Ger Koopmans dinsdag. Die gaan vooral over fosfaatrechten, uitbreiding van boerenbedrijven en beheer van natuurgebieden. De provincie houdt de deur wijd open voor verder overleg met de boeren, liet hij weten.

Enkele honderden boeren waren dinsdagochtend deels per tractor vanuit de hele provincie naar Maastricht gekomen. De samenkomst in het gouvernement verliep in een gemoedelijke sfeer.

De boeren zijn boos omdat zij hun ruimte voor toekomstige uitbreiding door de nieuwe regels ingeperkt zien.

Koopmans verving dinsdag gouverneur Theo Bovens, die op werkbezoek in China is. De gedeputeerde benadrukte in de feestzaal van het gouvernement dat het rapport van het RIVM, waarop de stikstofmaatregelen zijn gebaseerd, grote foutmarges vertonen. Hij noemt het van belang dat de Tweede Kamer op dit punt meer duidelijkheid schept.

Hij klaagde verder dat rond de kwaliteit van natuurgebieden steeds nieuwe eisen worden gesteld. „Wat je ook doet als samenleving, je kunt nooit over de lat heen springen omdat die elke keer hoger gelegd wordt”, zei Koopmans.

Koopmans zei dat Limburg drie doelstellingen hanteert: houdbare vergunningen voor iedereen die dat nodig heeft; het in Limburg sterke boerenbedrijfsleven in stand houden, en de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden verbeteren.

Maar we zijn afhankelijk van wat de rechters beslissen en wat de minister doet, hield Koopmans de boeren voor. Na afloop van zijn toespraak kreeg Koopmans een daverend applaus uit de volle feestzaal.

Koopmans zei nog dat maandag overleg is gevoerd met alle provincies waar nog eens goed naar de beleidsregels is gekeken. Woensdag volgt nieuw interprovinciaal overleg, donderdag zitten de provincies met de minister rond de tafel, daarna volgt een Kamerdebat.