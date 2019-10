Boerenprotest leidt tot files op snelwegen

Enkele honderden demonstrerende boeren met tractoren hebben op de snelweg A7 tussen Winschoten en Groningen een kilometerslange file veroorzaakt. De colonne is onderweg naar het provinciehuis in Groningen, waar de boeren gaan protesteren tegen het stikstofbeleid.

In Assen verzamelden 700 boeren zich bij het TT Circuit. Daardoor ontstond op snelweg A37 een file van 10 kilometer lang. Ook op de A28 ontstond een file door landbouwvoertuigen . Van daaruit trekt de colonne naar het Drentse provinciehuis. Ook in andere provinciehoofdsteden wordt maandag verkeersoverlast verwacht door colonnes van trekkers.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor vertraging op de snelwegen naar de ’proteststeden. Ook in de steden zelf wordt overlast verwacht.

Landbouworganisatie LTO Noord riep haar 14.000 leden vorige week op te protesteren om de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel te krijgen. Agrariërs vinden dat zij oneerlijk worden behandeld in de discussie over klimaatverandering en de noodzaak tot het terugdringen van de stikstofuitstoot.

Vrijdag protesteerden boeren al bij de provinciehuizen in Noord-Brabant en Friesland. De provincie Friesland heeft eerder genomen stikstofmaatregelen ingetrokken.