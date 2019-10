Boerenprotest legt Den Haag lam

Protesterende boeren zijn woensdag zo massaal naar Den Haag gekomen, dat ze grote delen van de binnenstad hebben lamgelegd. De snelwegen naar de hofstad zijn volledig dichtgeslibd met files die voor een belangrijk deel uit tractoren bestaan. Het openbaar vervoer in Den Haag ligt stil omdat de boeren belangrijke kruispunten blokkeren.

De boeren trokken naar Den Haag nadat ze eerst met duizenden tractoren in De Bilt hadden gedemonstreerd. Sommige boeren probeerden tegen de afspraken in met de auto het RIVM in Bilthoven te bereiken, maar lieten zich zonder morren terugsturen door de politie.

Op de A12 richting Den Haag waren ze minder gezeglijk. Boeren negeerden de rode kruizen die de weg ter hoogte van Nootdorp afsloten. Een wegversperring met legertrucks moest wijken omdat de situatie voor politie en militairen te dreigend werd. Daarop vervolgden de boeren hun weg over de snelweg richting Malieveld.

De demonstranten hadden volgens de afspraken op de Koekamp moeten staan, maar trokken al snel naar het grotere naastgelegen Malieveld. Later verlieten honderden boeren het terrein om tramlijnen te blokkeren.

Premier Mark Rutte en burgemeester Johan Remkes hebben de boeren gewaarschuwd om zich wel aan de afspraken en de aanwijzingen van de autoriteiten te houden. Ander gedrag noemde Remkes onacceptabel en gevaarlijk. Premier Mark Rutte waarschuwde dat anders „het strafrecht geldt”.

De inzet van defensiemateriaal betekent niet dat het leger is ingezet tegen de eigen bevolking, verklaarde minister Ank Bijleveld van Defensie. De legervrachtwagens die de A12 blokkeerden en die in de binnenstad worden ingezet om de weg naar het Binnenhof te versperren, zijn volgens haar normale bijstand om de verkeersveiligheid te bewaken.

Op de ring rond Groningen sloten zich honderden boeren aan bij een ronde over de ringweg om de stad als steunbetuiging aan de actie in Den Haag.