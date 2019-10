Boerenprotest De Bilt verloopt gemoedelijk

Het boerenprotest in De Bilt verloopt vooralsnog gemoedelijk. Zowel een woordvoerder van de gemeente als van de politie zegt dat zich tot nog toe geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan. „Vooralsnog lijkt het een vrij positieve bijeenkomst”, aldus de gemeentewoordvoerder.

Een aantal boeren heeft wel per auto geprobeerd het gebouw van het RIVM in Bilthoven te bereiken, terwijl is afgesproken dat op een sportterrein in De Bilt actie zou worden gevoerd. Die boeren zijn teruggestuurd, meldde een politiewoordvoerder. Zij hebben daar zonder problemen gehoor aan gegeven.

Ook bleken toch wat tractoren in de buurt van het instituut te rijden. Volgens de gemeentewoordvoerder probeerden een paar boeren „binnendoor te gaan”. „Maar zij hebben hun weg daar niet kunnen vervolgen. Ze zijn niet bij het RIVM terechtgekomen en zijn de goede kant op geleid.”