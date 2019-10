Boerendebat: ‘ophouden met jij-bakken’

Het is tijd dat alle partijen die betrokken zijn bij de stikstofcrisis ophouden met elkaar de schuld te geven. De enige oplossing is dat elke sector doet wat mogelijk is om het land leefbaar te houden. Niet alleen boeren, maar ook lucht-, weg- en scheepvaartverkeer moeten hun bijdrage leveren. Dat benadrukten deskundigen tijdens een zogenoemd Boerendebat vrijdagmiddag op de universiteit in Wageningen.

Het debat, georganiseerd door dagblad De Gelderlander, heeft een kleine honderd boeren getrokken. Die parkeerden 25 tractoren op de campus van de universiteit.

Volgens de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth (CDA), voorzitter van de interprovinciale commissie Vitaal Platteland, is „jij-bakken” precies de oorzaak van de boosheid over het stikstofbeleid. „We moeten het probleem niet van de ene naar de andere sector schuiven”, zei hij.

Volgens de boeren in de zaal heeft hun sector wel genoeg gedaan. „De overheid moet optreden tegen import van vlees uit het buitenland. Treedt op tegen uitbreiding van de stad ten koste van het platteland”, aldus boerenvoorman Bart Kemp, leider van het boerenprotest Agractie. Hij is nog niet klaar met actievoeren, zei hij vrijdag. Drenth is boos op de provincie Friesland, die vrijdag aan protesterende boeren heeft beloofd om de jongste provinciale stikstofmaatregelen weer in te trekken. „Als dat gebeurt blijft alles stilliggen. Dat treft bijvoorbeeld de bouwsector weer hard. Het is ook helemaal niet nodig, we hebben nog maanden voor deze maatregelen in werking treden. Als ondertussen blijkt dat er iets niet deugt, veranderen we dat. Dit is een voorbeeld van de problemen over de schutting gooien.”

Johan Vollenbroek van de milieugroepering Mobilisation for the Environment (MOB) voorspelde vrijdag dat Nederland niet het enige Europese land met een stikstofcrisis blijft. „De juridische uitspraken over stikstof betreffen Europese regels. In elk land waar proefprocessen gevoerd gaan worden, gaat het staande beleid voor de bijl. En wij weten dat die processen eraan komen.”