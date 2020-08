Boerenclubs: slingers, opluchting en verbijstering

Boerenorganisaties hebben verheugd, opgelucht, maar ook verbijsterd gereageerd op het nieuws dat landbouwminister Carola Schouten de omstreden veevoermaatregel van tafel heeft gehaald. Een verplichte aanpassing aan het krachtvoer dat melkveehouders hun dieren geven, is definitief van tafel.

„De slingers kunnen worden opgehangen. Boeren hoeven straks niet te kiezen tussen de gezondheid van hun dieren of het naleven van regelgeving”, aldus voorzitter Wil Meulenbroeks van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland.

„Het is op de valreep, maar de overheid heeft naar onze bezwaren geluisterd. De aanhouder wint. Laat dit een eerste stap zijn om met zinvolle oplossingen uit de stikstofcrisis te komen”, vervolgt Meulenbroeks. De maatregel stond volgens hem „symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving, waarbij de zorgen over de haalbaarheid nog eens werden verergerd door de droogte”.

LTO benadrukt dat boeren stappen willen zetten om tot een verdere reductie van stikstof te komen, onder meer door de hoeveelheid eiwit in voer te minderen. „De sector heeft alternatieven die wél aansluiten bij de boerenpraktijk voorgesteld.”

De voorgenomen invoering van de nieuwe regels leidde tot felle protesten van boeren in het land. Farmers Defence Force, een van de organisaties die daarbij voorop liep, zegt dat de vlag nu eindelijk uit kan. „Maar we zijn ook verbijsterd dat al deze ellende over ons is uitgestort”, aldus een woordvoerster richting minister Schouten. „De wilde acties, de inzet van de politie en van de veiligheidsregio’s; het was allemaal niet nodig geweest.”

Volgens de boerenactiegroep Agractie zal het nieuws voor veel veehouders een grote opluchting zijn. „Wij zijn blij dat ook het ministerie en het kabinet mede wegens de droogte van de afgelopen tijd inzien dat stikstofreductie niet op deze manier vanachter de tekentafel behaald mag worden. Het had tot risico’s voor de diergezondheid geleid.”