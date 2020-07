Boerenacties op verschillende plekken in het land

Boeren hebben dinsdagavond met tractoren op verschillende locaties gedemonstreerd. Zo trokken vele landbouwvoertuigen vanuit het Gelderse Varsseveld richting Nijmegen om daar een brief te bezorgen bij Johan Vollenbroek van de natuurorganisatie Mobalisation for the environment (MOB). MOB is de organisatie die met succes het Nederlandse stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), aanvocht bij de Raad van State.

Op beelden op twitter is te zien hoe Vollenbroek de demonstranten uiteindelijk treft en met hun discussieert. Dat gebeurde op een parkeerterrein aan de rand van de stad, omdat de politie niet toestond dat de tractoren richting zijn huis gingen. De politie liet dinsdagavond weten in gesprek te zijn geweest met de actievoerders en noemde de sfeer goed. Zij zeiden dat de boeren zich goed hielden aan afspraken over „de rijroute naar Nijmegen”.

Boeren zijn ontevreden over kabinetsplannen voor het verminderen van de uitstoot van stikstof, zoals een voorstel van landbouwminister Carola Schouten om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen. Volgens de demonstrerende boeren zou dat nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren.

Ze zijn ook boos op supermarkten omdat die volgens hen geen eerlijke prijs betalen voor landbouwproducten. Dinsdag voerden zo’n honderd boeren actie bij een distributiecentrum van de Jumbo in Raalte (Overijssel). Erna trok een deel van hen naar het terrein van RTV Oost om al toeterend over de parkeerplaats daar te rijden, meldt de omroep.

Omroep Brabant meldde dat zo’n twintig boeren demonstreerden bij een distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg. In Noord-Holland trokken zo’n zestig boeren naar distributiecentra van Deen in Hoorn en Lidl in Zwaag, meldde NH Nieuws.

Afgelopen weekend werden ook al protesten gehouden bij meerdere distributiecentra. Dat gebeurde onder meer in Zaandam, waar de toegangspoort naar een pand van Albert Heijn urenlang werd versperd.

In de Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Friesland is het demonstreren met landbouwvoertuigen inmiddels verboden. Dat duurt ten minste tot komende maandag.