Boerenacties bij Varsseveld en in Raalte

In het Gelderse Varsseveld hebben dinsdagavond boeren met tractoren zich verzameld en zijn vervolgens de weg opgegaan. De politie heeft signalen dat de boeren richting Nijmegen willen en houdt de situatie scherp in de gaten, zegt een woordvoerster.

Volgens dagblad De Gelderlander gaat het om 130 tot 150 trekkers die via de A18 onderweg zijn naar het huis van Johan Vollenbroek van de natuurorganisatie Mobalisation for the Environment (MOB), in Nijmegen. MOB is de organisatie die met succes het Nederlandse stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), aanvocht bij de Raad van State.

De politie kan niet bevestigen dat ze naar het huis van Vollenbroek rijden en zegt ook niet welke route ze nemen. Maar houdt wel „nauw in de gaten dat alles veilig blijft”.

Ook voeren boeren actie bij het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte (Overijssel). Het gaat om zo’n 50 tot 100 boeren. De sfeer is rustig.

Boeren zijn boos over kabinetsplannen voor het verminderen van de uitstoot van stikstof, zoals een voorstel van landbouwminister Carola Schouten om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen. Volgens de demonstrerende boeren zou dat nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren.

In de Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Friesland is het demonstreren met landbouwvoertuigen verboden. Dat duurt ten minste tot komende maandag.