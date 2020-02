Boerenactiegroep Agractie wil vaste waarde zijn voor landbouw

Actiegroep Agractie, bekend van de grote boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van de overheid, wil zich ook de komende jaren doen gelden. De club heeft daarom een ledenvereniging opgericht. Agractie wil de boerenbelangen blijven behartigen door een combinatie van actievoeren en overleggen, bijvoorbeeld met de overheid en de supermarktbranche.

„We onderscheiden ons door snel te kunnen schakelen, wanneer actie op korte termijn vereist is, maar hebben daarnaast een duidelijke langetermijnvisie”, aldus Agractie. De organisatie noemt het belangrijk om „in contact te blijven met de partijen waarmee de zaken geregeld moeten worden”.

Agractie zegt vooral een aanvulling te willen zijn op bestaande brancheorganisaties en die niet te willen vervangen.

Het boerenprotest dat voor woensdag gepland staat in Den Haag, is georganiseerd door een andere actiegroep: Farmers Defence Force (FDF). Agractie is momenteel bezig met andere acties, zoals een stickeractie in supermarkten om consumenten aan het denken te zetten over eerlijke prijzen voor boeren en de nadelen van voedsel dat van ver komt.