Boerenactie in Achterhoek rustig verlopen

Een protestactie van boeren in de Gelderse Achterhoek tegen het stikstofbeleid van de overheid is donderdag rustig verlopen. Melkveehouder en actieleider Alfred Scholten is tevreden dat boeren met honderd tractoren de drie toegangswegen naar natuurgebied Wooldse Veen urenlang hebben geblokkeerd, zegt hij. De actie loopt rond 13.00 uur af.

„We doen dit voor heel Nederland, want er zijn ruim 160 natuurgebieden in Nederland waar natuurherstel moet helpen om de stikstofuitstoot te verminderen. Alle boeren rond dergelijke gebieden worden oneerlijk getroffen”, aldus Scholten. Wooldse Veen is een bijzonder geval, omdat het gebied zich uitstrekt over de grens met Duitsland. „Aan de Duitse kant mogen de boeren wel van alles. Daar moet in Europees verband beleid voor komen”, vindt hij.

De actievoerders zijn bang dat zij allemaal hun bedrijf moeten sluiten als natuurherstel in beschermde gebieden voorrang krijgt op de landbouw. Rond Winterswijk liggen vier van dergelijke gebieden.

Volgens de Gelderse provinciebestuurder Peter Drenth, die donderdag naar de actie afreisde, kunnen de boeren gewoon hun werk blijven doen. „Maar onze zorg is daardoor niet afgenomen”, aldus Scholten. „Want uiteindelijk is het de landelijke overheid die bepaalt. Drenth zal onze zorgen overbrengen in Den Haag, zei hij.”

De provincie Gelderland is bijna klaar met natuurherstel in het bijzondere hoogveengebied. Het werk heeft door de blokkade donderdagmorgen stilgelegen.