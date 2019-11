Boerenactie bij provinciehuis Haarlem voorbij

Het boerenprotest voor de deur van het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem is voorbij. De actievoerders kwamen met naar schatting ruim tweehonderd tractoren om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten kwam tegen 13.00 uur naar buiten om samen met Statenleden een petitie in ontvangst te nemen. De commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, sprak de betogers toe.

De boeren kwamen met tractoren naar Haarlem, wat tot oponthoud leidde op de wegen ernaartoe. De boeren protesteerden er in oktober ook al. Ook vanuit Friesland reisden actievoerders naar het provinciehuis.

Enkele tientallen boeren reden met hun landbouwvoertuigen na het protest richting Schiphol. Ze reden kortstondig via de afrit langs de vertrek- en aankomsthallen op de luchthaven. Daarna reden de tractoren door naar de A9, aldus een woordvoerder van de luchthaven.

Volgens de Koninklijke Marechaussee ging het om ongeveer 35 tractoren en is alles „ordelijk en goed verlopen”.