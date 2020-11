Boeren willen trekkers parkeren voor paleis Huis ten Bosch

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) wil dat zoveel mogelijk boeren hun trekker dinsdagmorgen parkeren voor de deuren van paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De actiegroep wil daar „een noodkreet tegen de aanstaande Omgevingswet” overhandigen aan koning Willem-Alexander. „Toets de Omgevingswet aan uw Grondwet. Voorkomen verwoesting van uw platteland”, willen ze de koning meegeven.

Met de actie Code Oranje willen de boeren voorkomen dat de Tweede Kamer instemt met de stikstofplannen van het kabinet. Landbouwminister Carola Schouten wil dat de Tweede Kamer de wet voor de kerstvakantie heeft behandeld, maar de boeren hebben grote bezwaren. „Er blijft ons geen andere keus: optoeren!”, aldus FDF.

Volgens Sita van Kiempema van FDF hebben de demonstrerende boeren toestemming om bij Huis ten Bosch te parkeren. Of de koning hun noodkreet ook in ontvangst zal nemen, is nog niet bekend. „Dat zal ook wel afhangen van hoe het dinsdag allemaal verloopt”, denkt Van Keimpema. Er is elke dag overleg met betrokken veiligheidsregio’s over de route die boeren gaan rijden en over de aankomst in Den Haag.

Volgens FDF hebben honderden boeren uit het hele land toegezegd dat ze dinsdag op hun tractor naar Den Haag zullen rijden. De boeren verzamelen om 09.00 uur bij Huis ten Bosch en willen daar om 11.00 uur „trekkersdefilé” houden. Daarna vertrekken ze naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL in Leidschendam waar in de middag nog een manifestatie plaatsheeft. Tijdens de actiedag gelden coronamaatregelen als het dragen van mondkapjes en voldoende afstand houden.