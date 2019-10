Boeren vrijdag naar provinciehuis Den Bosch

Boeren gaan vrijdag naar het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch om daar een spoeddebat bij te wonen over stikstofproblematiek.

Een woordvoerder van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) benadrukt dat het niet gaat om een protestactie. Boeren zijn ook niet opgeroepen om met de tractor te komen, hoewel de zegsman niet uitsluit dat enkele boeren die in de buurt wonen dat wel doen omdat het praktischer is.

„Er is een inspraakronde waar we ons verhaal willen doen. En we willen met Statenleden praten. Ze nemen gewoon een besluit zonder met de boeren in gesprek te gaan.”

ZLTO verwacht rond de driehonderd boeren die vanaf het begin van de ochtend naar het provinciehuis komen.