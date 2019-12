Boeren voeren op 18 december weer actie

Boeren gaan op 18 december opnieuw actie voeren. Een woordvoerder van de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft dat bevestigd na een bericht van RTV Drenthe.

De actiegroep wil nog niet bekendmaken wat voor soort acties de boeren gaan voeren. Er zijn plannen om de Nederlandse voedselvoorziening te ontregelen door wegen naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren. „Maar is het is nog niet zeker of we dat gaan doen”, aldus de zegsman.

Farmers Defence Force heeft dinsdagavond nog een gesprek met het Landbouw Collectief, een koepelorganisatie van agrarische belangenclubs. Daarnaast staat er voor vrijdag in Amsterdam een actie van Agractie op de Dam gepland. „We willen daar eerst de aandacht aan geven.”

Maandag staat ook een ontbijt met premier Mark Rutte en met minister Carola Schouten (Landbouw) gepland met een groep boeren van het Landbouw Collectief. „We zouden nog van de actie kunnen afzien, want het is nog niet de 18e. Maar gepraat hebben we wel al genoeg, ze moeten dan wel met daden komen.”