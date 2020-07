Boeren vertrokken van A1 na urenlange blokkade

Boeren hebben vrijdagmiddag met trekkers urenlang de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn geblokkeerd. In oostelijke richting stonden ze bij Deventer op de rijbaan en in westelijke richting bij afslag Lochem. Rond 18.00 uur meldde Rijkswaterstaat dat alle tractoren van de snelweg zijn.

De opstoppingen zorgden voor fikse vertraging. In beide richtingen bedroeg die op het hoogtepunt zo’n twee uur. Zowel in oostelijke als in westelijke richting ging in de loop van de middag al een rijstrook open.

In heel het land hielden boeren vrijdag protestacties. Ze demonstreerden tegen de veevoermaatregel van het kabinet.

