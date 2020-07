Boeren uit Noord- en Zuid-Nederland op trekker naar actiedag

Boeren uit Noord- en Zuid-Nederland zullen woensdag op hun tractor naar De Bilt rijden om zich daar aan te sluiten bij de landelijke actiedag tegen het beleid van landbouwminister Carola Schouten. De boeren in Limburg vertrekken volgens een woordvoerder al om 04.00 uur naar het midden van het land. Om 08.00 uur verzamelen vijftig tot honderd boeren zich in Drenthe om op pad te gaan.

Een woordvoerder van de groep noordelijke boeren zei dinsdag dat de trekkers niet op snelwegen zullen rijden. Volgens hem is het mogelijk om via provinciale en lokale wegen op tijd in De Bilt te zijn. De bijeenkomst daar begint om 13.30 uur.

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) kon dinsdag niet garanderen dat er nergens tractoren op snelwegen gaan rijden. De actiegroep raadde eerder iedereen aan om woensdag thuis te werken, omdat er overal in het land verkeershinder zou kunnen ontstaan. Langzaam verkeer zoals tractoren is verboden op de snelweg. De politie in Oost-Nederland kondigde dinsdag op RTV Oost aan dat er gehandhaafd zal worden zodra boeren toch op de snelweg gaan rijden. De politie is daar volgens een woordvoerster op voorbereid.