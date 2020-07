Boeren uit het noorden onderweg naar protest bij De Bilt

Vele tientallen boeren uit het noorden van het land zijn woensdagochtend vertrokken naar het protest bij De Bilt. Ze rijden in een langzaam konvooi over de wegen. Of ze ook traag over snelwegen gaan rijden, wilde regiocoördinator Lucinda de Haan van Farmers Defence Force voor vertrek niet zeggen. „We willen erop tijd zijn en we rijden door zonder te stoppen en zonder gedoe. De sfeer is gemoedelijk en iedereen heeft het doel voor ogen: aandacht vragen voor de veevoermaatregel en het meten met twee maten door het RIVM”, aldus De Haan.

Ongeveer honderd boeren uit Friesland, de Kop van Overijssel en Flevoland hadden zich verzameld bij het dorp Bant in de Noordoostpolder. Veel boeren hebben speelgoedtrekkers op het dak van de auto gebonden. Onderweg willen ze toeterend aandacht vragen voor de actie. Ze zijn volgens De Haan teleurgesteld dat ze niet met trekkers mogen komen. De Veiligheidsregio Utrecht had het gebruik van landbouwvoertuigen bij het protest verboden.

Vanuit Drenthe zijn zo’n honderd boeren per auto onderweg naar De Bilt. Ze verzamelden in Geesbrug (gemeente Coevorden) en Hoogeveen. In Rogat bij Meppel stond een bus klaar om actievoerders mee te nemen, maar niemand stapte in. De boeren reden langzaam over de A28. Ze toeterden en hadden vlaggen, aanhangers en een caravan bij zich. Sommige auto’s waren getooid met speelgoedtrekkers, strobalen en borden met teksten als Boer Lives Matter en ‘wees trots op onze boeren’. Ze vragen op die manier aandacht voor hun actie over veevoermaatregelen waar zij het niet mee eens zijn. In Assen staan tractoren bij de A28 opgesteld.