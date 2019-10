Boeren stappen op snelweg uit tractor

Verschillende boeren stappen woensdagochtend op de A28 bij De Bilt uit hun tractor en maken foto’s. Rijkswaterstaat roept hen op dit niet te doen. „Dat is niet veilig”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De boeren verzamelen zich woensdagochtend eerst aan de rand van Bilthoven, in protest tegen de rekenmethode voor schadelijk stikstof van het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in Bilthoven zit.

Rond Utrecht is het volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat inmiddels vrijwel helemaal vastgelopen, waaronder op de A28 bij De Bilt. Maar er kan nog verkeer over de vluchtstrook rijden, waarschuwt Rijkswaterstaat uitstappers. „Mocht er een ongeval zijn, dan rijdt er politie”, aldus een woordvoerder. „Plus, het is gewoon nooit de bedoeling uit de auto, of in dit geval tractor, te stappen op de snelweg.”

Rijkswaterstaat probeert de boeren ook zo ver te krijgen dat ze op de snelweg rechts rijden, zodat het overige verkeer kan passeren. Aan die oproep wordt echter lang niet overal gehoor gegeven. Aan de overige weggebruikers vraagt Rijkswaterstaat hun snelheid aan te passen. „Er is een groot verschil in snelheid.”

Ook worden mensen opgeroepen Utrecht te mijden. „Werk indien mogelijk thuis, stel je reis uit of neem het openbaar vervoer.”