Boeren rijden via A12 Den Haag binnen

Ondanks een oproep om niet met tractoren over de snelwegen te rijden heeft in ieder geval een groep van circa vijftien boeren woensdagmorgen vroeg met trekkers op de A12 gereden. Op een van de tractoren hing een groot bord met de tekst: ‘Het is oorlog’ en daar onder was de tekst ‘never give up’ te lezen.

Bij Den Haag reden er tractoren op het laatste stukje van de snelweg naar de stad. De boeren moeten volgens de politie over B-wegen naar Den Haag waar woensdag een grote actie is tegen het stikstofbeleid van de overheid. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft de boeren opgeroepen zich hier aan te houden.

De Haagse politie was woensdagochtend vroeg niet direct bereikbaar voor commentaar. Wel laat de politie via Twitter weten al vroeg op diverse locaties in Den Haag aanwezig te zijn om het boerenprotest in goede banen te leiden. „We zijn aanwezig voor een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie.”

Dinsdagavond al werd een groep van zo’n dertig boeren in Drenthe door de politie op de N33 bij Rolde tegengehouden en van de weg gehaald. Ze krijgen een bekeuring voor het rijden met hun tractor op de autoweg, meldde de politie. Bij Hoogeveen haalde de politie daarnaast drie tractoren van de A28. De bestuurders krijgen eveneens een bekeuring, voor rijden op de snelweg. Bij Teuge werd een tractor van de A50 gehaald, die bij Voorst de snelweg op was gereden. De bestuurder werd door de politie aangehouden wegens gevaarlijk rijgedrag.