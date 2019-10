Boeren proberen toch bij RIVM te komen

Een aantal boeren heeft woensdagochtend met de auto toch geprobeerd naar het gebouw van het RIVM in Bilthoven te gaan. De boeren zijn teruggestuurd. Dat is zonder problemen verlopen, meldt een politiewoordvoerder.

Om hoeveel boeren het ging en in hoeveel auto’s ze zaten, weet de woordvoerder niet. Bij het RIVM in Bilthoven staan extra politiemensen, aldus de politiewoordvoerder.

De boeren wilden eigenlijk protesteren bij het gebouw van het RIVM tegen de rekenmethode van het instituut voor schadelijk stikstof. Daar zagen ze echter toch van af. De gemeente heeft met ze afgesproken dat ze met hun tractoren naar een sportpark in De Bilt gaan. Volgens de gemeente is het een heel krappe bedoening bij het RIVM. Bovendien is het belangrijk dat het RIVM permanent goed bereikbaar is. Er liggen bijvoorbeeld vaccins en geneesmiddelen opgeslagen die snel nodig kunnen zijn en er staan voertuigen van de milieuongevallendienst, die gevaarlijke stoffen meet bij branden.