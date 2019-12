Boeren ook bij Tata Steel

Ook bij Tata Steel in IJmuiden staan boeren met hun trekkers. De politie is eveneens aanwezig. Die zegt dat er van een blokkade geen sprake is. „Alles gaat in goed overleg met het bedrijf.” Agenten zijn er om een en ander in goede banen te leiden.

In totaal staan zo’n twintig tractoren voor de slagbomen van poort Rooswijk van de staalfabriek, die zowel voor auto’s van werknemers als vrachtwagens met materiaal is bedoeld. Daar kan op dit moment niemand langs, zegt een woordvoerster van Tata Steel. Grote problemen voor de bedrijfsvoering verwacht ze niet. „We hebben van de politie begrepen dat ze over een half uur weggaan.”

De protestactie verloopt volgens de zegsvrouw vooralsnog rustig. Tata Steel heeft de protesterende boeren koffie en koekjes aangeboden.