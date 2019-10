Enkele tientallen boeren hebben na de protestactie de nacht van woensdag op donderdag doorgebracht in Den Haag. Op het Malieveld hebben ze geslapen in tentjes, caravans of in de tractor.

De boeren willen donderdagochtend een ontbijt aanbieden aan de Hagenaars, ‘om het ongemak, dat de demonstraties ongetwijfeld hebben opgeleverd, enigszins te verzachten’.

Woede in Kamer om geweld bij boerenprotest

In de stad is veel politie op straat met politieauto’s en ME-busjes.