Boeren onderweg naar protestbijeenkomst

Een honderdtal boeren uit het oosten en noorden van het land is woensdagochtend langzaam rijdend vanuit Flevoland vertrokken richting de protestbijeenkomst in de gemeente De Bilt. Ze zijn teleurgesteld dat ze niet met landbouwvoertuigen maar met personenauto’s onderweg gaan, zei Lucinda de Haan van Farmers Defence Force.

In de hele provincie Utrecht zijn landbouwvoertuigen niet toegestaan bij de protesten. In Bant verzamelden protestvoerders uit Friesland, de Kop van Overijssel en het noorden van Flevoland. Of ze ook langzaam over snelwegen gaan rijden, wilde de regiocoördinator van Farmers Defence Force niet bevestigen. „We willen erop tijd zijn en we rijden door zonder te stoppen en zonder gedoe. De sfeer is gemoedelijk en iedereen heeft het doel voor ogen: aandacht vragen voor de veevoermaatregel en het meten met twee maten door het RIVM”, aldus De Haan.

Veel boeren hebben speelgoedtrekkers op het dak van de auto gebonden. Onderweg willen ze toeterend aandacht vragen voor de actie.