Boeren mogen langer mest uitrijden

Landbouwers mogen vanwege de droogte langer mest uitrijden op de akkers. Minister Carola Schouten van Landbouw komt daarmee donderdag tegemoet aan een dringende oproep van land- en tuinbouworganisatie LTO. Door het langer uitrijden van mest hebben gewassen aan het eind van de zomer wat meer tijd om te groeien.

Volgens LTO is 2018 een ‘rampjaar’ op mestgebied. Er is steeds sprake van weersextremen. Tot halverwege maart heeft het gevroren. Daarna waren april en mei regionaal zeer nat en vervolgens trad de droogte in, gecombineerd met een hittegolf. Veehouders zijn met veel mest blijven zitten, terwijl akkerbouwers zuchten onder verdrogende gewassen.

Aan de verdroging van de akkers komt voorlopig geen einde, want het aantal sproeiverboden breidt zich nog uit. Waterschappen controleren daar streng op, want de beregeningsverboden zijn essentieel om voldoende water in watergangen te behouden. Dat is weer nodig om dijken stabiel te houden.

Schouten onderkent de ernst van de situatie door de aanhoudende droogte en hitte. „Het is voor boeren en telers een zware en onzekere tijd”, aldus haar woordvoerder. Het ministerie gaat bij de Europese Commissie aandringen op coulance bij de regels voor het omploegen van grasland. Als de boeren wat meer tijd en ruimte krijgen, is er later in het jaar meer veevoer beschikbaar. Volgens LTO dreigt er komende winter een tekort aan veevoer, aangezien gras en maïs op dit moment verdorren.