Boeren mogen bevoorrading supermarkten niet platleggen

Actiegroep Farmers Defence Force mag woensdag niet de bevoorrading van supermarkten platleggen. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank in Lelystad in een kort geding dat was aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). De boeren mogen wel actievoeren, maar het blokkeren van distributiecentra is verboden. Als ze dat wel doen, moeten ze een dwangsom van 100.000 euro per locatie betalen.

De brancheorganisatie stapte naar de rechter na berichten dat de actiegroep van boeren de bevoorrading van supermarkten in de week voor kerst wilden platleggen. Farmers Defence Force ontkende maandag tijdens de zitting dat ze de centra willen blokkeren, maar hebben wel „dynamische” acties aangekondigd die zich richten op de supermarktbranche.

Het CBL durfde er niet op te vertrouwen dat de honderden vrachtwagens die dagelijks af- en aanrijden bij de distributiecentra niet worden gehinderd en vroeg de rechter een verbod met een dwangsom van 5 miljoen euro per overtreding. Het CBL vreesde voor miljoenen euro’s schade als distributiecentra worden geblokkeerd in de drukke week voor kerst.

Dat er bij de aangekondigde acties enige hinder kan ontstaan, is volgens de rechter niet te voorkomen. Een verbod op het veroorzaken van hinder komt er dan ook niet, omdat dit feitelijk zou neerkomen op een verbod om te demonstreren, staat in het vonnis. De boeren mogen echter geen acties houden die ertoe leiden dat distributie niet meer mogelijk is. De rechter vindt de gevolgen hiervan te groot. Niet alleen supermarkten, maar ook derden zoals zorginstellingen, zouden door blokkades gedupeerd raken.

De boeren zijn het niet eens met het kabinetsbeleid inzake de stikstofuitstoot en PFAS-normen en willen bij de supermarktbranche een beter verdienmodel afdwingen. De actiegroep zei tijdens de zitting dat de boeren woensdag van plaats naar plaats willen trekken.