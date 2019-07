Boeren moeten overleggen over sproeien

Boeren die hun land willen besproeien, moeten dat op een aantal plaatsen in het land eerst overleggen met het waterschap. De schappen willen ook dat de boeren onderling afstemmen wie wanneer gaat sproeien. De maatregel geldt zolang er nog voldoende water in sloten, rivieren en kanalen zit. Als dat niet meer zo is, komt er alsnog een sproeiverbod.

In het zuiden en oosten, het droogste gebied van Nederland, geldt wel een sproeiverbod. In delen van de Achterhoek en Twente is ook het gebruik van grondwater verboden, omdat het daar extreem droog is. Wie betrapt wordt op beregenen krijgt een fikse boete.

In het noorden van het land is het minder droog, maar ook daar dreigt een watertekort. Omdat boeren grote schade lijden door een sproeiverbod, proberen de schappen zo’n verbod anders dan vorig jaar te voorkomen, aldus Wetterskip Fryslân.