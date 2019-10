Boeren met ‘varende’ tractor tegengehouden

De politie heeft in Den Haag een groepje boeren uit het Noord-Hollandse Nederhorst den Berg tegengehouden die een ‘varende’ tractor in de Hofvijver voor het Binnenhof wilden laten zakken. Ze werden staande gehouden op de Denneweg in Den Haag. De tractor is volgens de politie naar een andere plek gebracht.

„Je hebt een doel, en we waren er bijna. We moesten nog 100 meter en zagen de vijver bijna liggen”, vertelt de teleurgestelde boer Edward Voshaart bij de Ochtendshow op NH Radio. „We proberen later nog iets te bedenken om alsnog te water te raken.”

De boeren mogen woensdag niet protesteren bij het Binnenhof. De binnenstad is afgezet door de politie en het leger.