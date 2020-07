Boeren ‘klaar om de weg op te gaan’ tegen voermaatregel

Boeren overwegen opnieuw met hun tractoren te gaan demonstreren, omdat ze fel tegen maatregelen op het gebied van veevoer zijn. Minister Carola Schouten (Landbouw) wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwitrijk voer toe te staan. De manier waarop ze dat wil doen, stuit veehouders tegen de borst.

„Boeren gaan niet accepteren dat gezondheid van hun dieren in de waagschaal wordt gelegd”, zegt Bart Kemp van Agractie. De actiegroep riep eerder met succes op tot grote demonstraties in Den Haag en stelt dat „boeren door heel Nederland op het punt staan massaal de weg op te gaan.”

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond over de plannen. Kemp noemt dit „de laatste kans om verantwoordelijkheid te nemen” voor de politiek. „Anders komen morgen heel veel trekkers in beweging.” Dat heeft Agractie alvast aan het ministerie laten weten.

Kemp zegt dat veevoer maatwerk vergt. Als veevoer met een hoger eiwitgehalte wordt verboden, vrezen boeren in de knel te komen. „Het is best mogelijk om minder eiwit te realiseren, maar dat is maatwerk”, zegt hij. Een verbod maakt het volgens Kemp en andere boeren onmogelijk om het optimale rantsoen samen te stellen. „Dat zuigen wij niet uit onze duim, deskundigen zeggen dit ook.”

Minder eiwitrijkvoer vermindert overigens ook de melkproductie van koeien. De branche heeft een alternatief plan gemaakt, maar dat kan vooralsnog niet op instemming van het ministerie rekenen.