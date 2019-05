„Boeren in onzekerheid na uitspraak RvS”

Voor veel veehouders breekt een onzekere tijd aan, nu de Raad van State een streep heeft gezet door het Nederlandse stikstofbeleid. Ontwikkelingsplannen van boeren die bijvoorbeeld een nieuwe stal willen bouwen, dreigen niet door te gaan.

Dat laten de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) weten in een reactie op de uitspraak. De brancheorganisaties noemen het oordeel ook "schrijnend" voor boeren die een vergunningaanvraag hebben lopen. "We moeten er samen met de overheid voor zorgen dat de boel nu niet bevriest", zegt Trienke Elshof van LTO.

Door het oordeel van de Raad van State dreigt volgens de organisaties ook de koe uit de wei te verdwijnen. Voor het in de wei laten grazen van de dieren en uitrijden van mest zou in de toekomst een aparte vergunning moeten worden aangevraagd, maar dat is volgens LTO en POV onwerkbaar. Het gevolg is dat boeren koeien vaker op stal houden, waarschuwen ze.

Schouten: duidelijke uitspraak over stikstof

Stikstofuitspraak relevant voor snelwegplannen