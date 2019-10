Boeren in de nacht al op weg naar Den Haag

Tientallen boeren zijn in de nacht van dinsdag op woensdag al de weg op gegaan richting Bilthoven en Den Haag. Op meerdere plaatsen in het land zijn colonnes boeren snelwegen opgegaan om op tijd aan te komen.

Op snelweg A28 in Drenthe en Overijssel stonden al voor 03.00 uur files die voor veel vertraging zorgden.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de snelwegen rond Utrecht op woensdagochtend zoveel mogelijk te mijden in verband met het boerenprotest. De verwachting is dat op de wegen rond Utrecht veel overlast zal zijn door tractoren die richting Bilthoven rijden, waar het RIVM is gevestigd.

Defensie gaat de gemeente Den Haag woensdag helpen met het afzetten van wegen, als een van de maatregelen voor het boerenprotest. De gemeente liet weten dat tractoren niet het (winkel-)gebied rond het Binnenhof in mogen en wil daarom straten afzetten.