Boeren houden wel trekkerdefilé langs paleis Huis ten Bosch

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) houdt dinsdagmorgen een trekkerdefilé langs paleis Huis ten Bosch. De actiegroep heeft daarvoor volgens bestuurslid Sieta van Keimpema toestemming van de gemeente Den Haag en de politie. Deze instanties besloten maandag dat een urenlange demonstratie met trekkers voor de deuren van het koninklijk paleis dinsdagmorgen niet is toegestaan.

„We hebben er niet veel begrip voor dat we niet voor de hekken van het paleis mogen demonstreren”, zei Keimpema maandag. „Want de weg langs het paleis is een gewone doorgaande weg, die ook niet heel onmisbaar is als verkeersader. We zien het nut niet van het verbod. Maar we willen dat alle aandacht uitgaat naar onze noodkreet over de stikstofplannen van het kabinet en daarom doen we zoals ons is gevraagd.”

Volgens Van Keimpema rijden er dinsdag zo’n duizend tractoren uit het hele land naar Den Haag. Een onbekend aantal actievoerders komt met de auto. Ze gaan zich verzamelen bij een podium op de Koekamp. Een lid van het Kabinet van de Koning neemt op dat podium de noodkreet van FDF in ontvangst. Na het trekkerdefilé gaan de actievoerders naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL in Leidschendam.