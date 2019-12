Boeren hinderen reizigers Eindhoven Airport

Passagiers van en naar Eindhoven Airport ondervinden grote hinder van boeren die met tractoren richting de luchthaven zijn opgestoomd. De weg naar de parkeergarage is geblokkeerd waardoor reizigers er niet meer in of uit kunnen.

De politie heeft enkele wegen afgesloten om de oprukkende boeren naar Eindhoven Airport te stuiten.

De wegen Erica en de Oirschotsedijk die vanaf respectievelijk de A2 en de A58 naar de achterkant van de luchthaven leiden, zijn geblokkeerd door de politie. De tractoren zijn daar tot stilstand gekomen.

Aan de zijkant van de luchthaven in de omgeving van de parkeergarage staan ongeveer vijftien tractoren opgesteld.

Het luchtverkeer is nog niet verstoord geraakt door de situatie, zegt een woordvoerder van de luchthaven. „Maar dat komt voornamelijk door het feit dat de mensen die nu moeten vliegen al eerder binnen waren en al lang door de security zijn.” Wel verwacht hij dat de luchthaven zeer slecht bereikbaar is. Mogelijk heeft dit later gevolgen voor het vliegverkeer.