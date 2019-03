Boeren hekelen slappe opstelling van LTO

De grootste boerenbelangenclub van het land heeft onvoldoende kundige bestuurders in huis die te weinig voor de agrariërs opkomen en de sector onvoldoende promoten, vinden boeren. Dat komt naar voren uit een online onderzoek onder tweeduizend boeren en tuinders dat is uitgevoerd in opdracht van Agrio, de belangrijkste uitgeverij van vakbladen in de landbouw, zo meldt Trouw.

Het is de eerste keer dat de mening van boeren uitgebreid is gepeild sinds Trouw en de Universiteit Wageningen vorig jaar een enquête onder agrariërs hielden in het kader van het project ‘De Staat van de Boer’. Ook toen gaf een zeer ruime meerderheid aan zich niet vertegenwoordigd te voelen door belangenverenigingen.

,,Dat was voor ons één van de redenen om uitgebreider onderzoek te laten uitvoeren'', zegt Robert Ellenkamp, hoofdredacteur van Agrio. Hij vat het onderzoek samen met de woorden: Land en Tuinbouw Organisatie Nederland staat er bij de meeste boeren niet goed op.