De honderden actievoerende boeren en bouwers vertrekken uit Arnhem. De demonstranten verzamelden zich met trekkers in het centrum van de Gelderse hoofdstad, omdat ze met de provincie Gelderland wilden spreken over het stikstofbeleid. De actie zorgt voor veel verkeershinder in en rond Arnhem, maar is volgens de politie zonder incidenten verlopen.

Commissaris van de Koning John Berends sprak de actievoerders voor de deur van het Provinciehuis toe. Het gebouw zelf was sinds woensdagmorgen op advies van de politie afgesloten om te voorkomen dat honderden boeren binnen zouden komen. Later woensdagmiddag gaat het Provinciehuis weer open volgens een woordvoerder.

Berends verwelkomde met name de Duitse boeren die hun Nederlandse collega’s woensdag steunden. Volgens de Gelderse commissaris is het goed dat boeren uit beide landen samen optrekken. „Het stikstofprobleem is een opgave voor ons allemaal. Alle sectoren zullen er aan moeten werken”, aldus Berends.