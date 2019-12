Boeren en bouwers bij Amercentrale

Boeren en bouwers in Brabant hebben woensdagochtend bij de Amercentrale in Geertruidenberg actiegevoerd. De actie duurde een minuut of tien, luid toeterend reden ze met hun voertuigen langs de elektriciteitscentrale. De actievoerders zouden na de Amercentrale naar Moerdijk willen, Etten-Leur en daarna naar het vliegveld bij Breda.

Vele tientallen tractoren werden begeleid door auto’s en motoren van de politie. De boeren droegen protestborden bij zich met daarop teksten als: ‘De boeren saneren om de industrie te faciliteren’.

Een van de boeren zegt dat deze acties erop zijn gericht om te laten zien dat de industrie ook veel uitstoot.