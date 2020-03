Boeren doneren 1100 mondkapjes voor zorg in Limburg

De brandweer in Noord- en Midden-Limburg heeft dinsdag 1100 mondkapjes ingezameld, die door boeren naar de brandweerkazernes werden gebracht. De boeren schonken de mondkapjes via de brandweer aan de zorg, na een oproep daartoe door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB. Alleen mondkapjes in gesloten verpakkingen werden aangenomen.

Boeren die niet in de gelegenheid waren mondkapjes af te geven bij de kazernes, kunnen dat via de LLTB alsnog doen. De LLTB komt deze dan ophalen, twitterde de brandweer.

„Limburgse ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners hebben een nijpend tekort aan mondkapjes (FFP1 of FFP2) en witte wegwerpoveralls”, aldus de LLTB in de oproep. „Met name veel veehouders hebben deze artikelen in huis in verband met hun werkzaamheden.”

Brandweer en LLTB brengen de ingezamelde kapjes naar het St. Jans Gasthuis in Weert. Dit ziekenhuis zorgt vervolgens in overleg met de GGD en de veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg dat ze op de juiste plek terechtkomen.