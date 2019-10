Boeren blokkeren toegangswegen natuurgebied

Boeren uit de Gelderse Achterhoek blokkeren donderdagmorgen met tractoren de drie toegangswegen naar hoogveengebied Wooldse Veen bij Winterswijk. Volgens actieleider en melkveehouder Alfred Scholten zijn er honderd tractoren bij de actie betrokken.

De boeren zijn boos dat in natuurgebied Wooldse Veen gewoon met machines wordt doorgewerkt, terwijl veel projecten en vergunningaanvragen al tijden stilliggen door de stikstofcrisis. De boeren vrezen ook dat zij hun bedrijven moeten sluiten, omdat er rond Winterswijk vier beschermde natuurgebieden liggen.

Minister Carola Schouten (Landbouw) noemde Wooldse Veen in haar brief aan de Tweede Kamer specifiek als gebied waar natuurherstel moet zorgen voor minder stikstofuitstoot. Dat is de Achterhoekse boeren volgens Scholten in het verkeerde keelgat geschoten. Als natuurherstel in beschermde gebieden overal voorrang krijgt boven boeren, moeten alle bedrijven rond Winterswijk sluiten, zegt hij.

De provincie Gelderland is al jaren bezig met herstel van het bijzondere hoogveengebied. Het karwei is bijna klaar. Verantwoordelijk provinciebestuurder Peter Drenth gaat donderdagmorgen met de actievoerende boeren praten.

De blokkade verloopt volgens de politie rustig. De gemeente Winterswijk geeft de boeren de ruimte, zolang ze niet met tractoren het kwetsbare natuurgebied inrijden.