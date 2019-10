Boeren blij met steun koning

De boeren zijn blij met de steun van koning Willem-Alexander. Hij liet tijdens het staatsbezoek in India weten dat het stikstofprobleem niet alleen een probleem is voor de boeren, maar iets is wat de samenleving met elkaar moet oplossen.

„Dit is een enorme opsteker voor de boeren. Veel boeren zijn ook koningsgezind. Dit is voor hen van groot belang. Ik denk ook dat de koning gelijk heeft. De afgelopen jaren hebben wij als boeren al enorm ingeleverd. Nu moeten andere sectoren het doen”, aldus protestleider Sieta van Keimpema van de Farmers Defence Force.

De boeren voerden woensdag opnieuw actie in De Bilt en Den Haag. Eerder protesteerden de boeren ook al in Den Haag. Volgens Van Keimpema zijn er nog geen concrete plannen voor nieuwe acties. „We gaan als bestuur eerst evalueren. Maar de actiebereidheid en creativiteit is enorm, want het vertrouwen in de politiek is er niet meer”.