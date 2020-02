Boeren: betrek ons meer bij maatregelen schone lucht

De agrarische sector wil meer worden betrokken bij maatregelen die de luchtkwaliteit in Nederland moeten verbeteren. Landbouworganisatie LTO is bezorgd over „mogelijke willekeur in gemeentelijk en provinciaal beleid” en de rechtszekerheid van boeren. Als zij kunnen meepraten over de invulling van het zogeheten Schone Lucht Akkoord, is dat volgens LTO goed voor het draagvlak onder veehouders.

Dat komt de resultaten uiteindelijk ten goede, denkt LTO. Tot nog toe is het akkoord alleen een aangelegenheid van overheden: de Rijksoverheid, 36 gemeenten en negen provincies hebben het ondertekend. Het bevat onder meer voornemens om de uitstoot van de landbouw te verminderen. De plannen staan overigens los van de noodmaatregelen die het kabinet wil nemen om de stikstofconcentraties in beschermde natuurgebieden te verminderen.

LTO wijst erop dat de uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof nu al afneemt en boeren tegenwoordig bijna 70 procent minder ammoniak uitstoten dan in de jaren negentig. „De agrarische sector in Nederland neemt haar verantwoordelijkheid en spant zich in om emissie te laten dalen”, aldus de organisatie. Er is ruimte voor verbetering, maar duurzamere stalsystemen kosten geld. „Het Rijk kan helpen om de investeringen te versnellen door financieel bij te dragen aan de noodzakelijke investeringen”, suggereert LTO.