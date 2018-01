Boeren aardgasgebied bespreken megaclaim

Gedupeerde boeren in het aardbevingsgebied praten maandagavond in Delfzijl over het mogelijk opstellen van een megaclaim, vooralsnog alleen tegen de NAM. Dat zegt een van de initiatiefnemers Ate Hylke Kuipers.

De bijeenkomst, waar boeren hun verhaal kunnen vertellen, komt er nadat enkele leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond hadden aangegeven dat boeren in het gebied tot nog toe geen podium is geboden. „Hoe is het mogelijk dat zo’n belangrijke sector voor het noorden en heel Nederland, ook in economische zin, totaal onderbelicht is gebleven?”, vraagt Kuipers, zelf een agrarisch ondernemer, zich hardop af.

En dat terwijl de problemen groot zijn, geeft hij aan. Zo beschrijft hij een boerenbedrijf, dat drie jaar geleden een ton had geïnvesteerd om de boel op te knappen. Door bodemdaling is alles al na drie jaar echter alweer kapot. „Er is een bedrijf dat in 2000 is gebouwd, volgens de moderne opzet. De mestkelders hebben betonwanden van 25 centimeter dik, maar als je de kelder ingaat, sijpelt vocht van gier door scheuren heen. Als dat daar al gebeurt, hoe staat het er dan voor met kelders die in de jaren tachtig of negentig zijn gebouwd?” Ook wordt op plekken waar aardkorsten scheuren, bodemwater vervuild met brak water uit de ondergrond. „Dat doet de landbouw geen goed.”

Kuipers spreekt van een drama voor boeren. „Wij dragen behoorlijk bij aan het bruto binnenlands product van Nederland. Shell, ExxonMobil en de Nederlandse staat moeten zich gaan realiseren wat dit gaat betekenen voor de toekomst. Het probleem is ongekend groot.”

De belangstelling voor de bijeenkomst lijkt vooralsnog groot. Naar verwachting komen er een paar honderd boeren naar de bijeenkomst, zegt Kuipers. Tijdens de samenkomst wordt een loket gepresenteerd waar boeren zich kunnen melden voor ondersteuning, vertelt hij. „We willen mensen na afloop niet in verwarring achterlaten. Na maandagavond kunnen zij zich via internet melden.”

Daartoe wordt maandag een stichting opgericht, die van start gaat zodra de Boeren Samen Sterk-avond begint. Met de aanwezigen in Delfzijl willen de initiatiefnemers kijken of vanuit dat loket een megaclaim kan worden voorbereid.

Het loket moet onder meer ook aandacht gaan schenken aan de psychische problemen waarmee boeren kampen. „Zij voelen zich bedreigd door de aardgasschade. Hoe moet je ermee omgaan als niets meer functioneert door bodemdaling?”