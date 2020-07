Boer Winterswijk toch niet bestraft voor stikken 900 varkens

Een varkensboer in Winterswijk, waar vorig jaar ruim 900 varkens zijn gestikt, hoeft toch geen boete te betalen. Dat maakte dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights bekend op basis van documenten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Een woordvoerder van de NVWA bevestigt het besluit.

De dieren waren in juni vorig jaar gestikt doordat het ventilatiesysteem in hun stal was uitgevallen. Het alarm van het systeem werkte niet goed en alarmmeldingen werden genegeerd. De NVWA legde de eigenaar van de dieren destijds een boete op omdat hij ze niet de nodige zorg had gegeven.

Maar daar werd op teruggekomen. „In het onderhavige geval was de betrokken ondernemer niet alleen emotioneel, maar ook financieel reeds zwaar getroffen door dit betreurenswaardige incident. Het opleggen van een bestuurlijke boete werd in dit geval dan ook niet evenredig, noch doelmatig geacht”, schrijft de NVWA.

Animal Rights is woedend en overweegt juridische stappen. „De NVWA portretteert de varkensboer als enige slachtoffer en reduceert het stikken van 900 varkens tot een betreurenswaardig incident. Wij willen gerechtigheid voor de werkelijke slachtoffers in dit drama: de varkens die crepeerden door de laksheid van de veehouder”.

De dierenrechtenorganisatie kreeg de documenten in handen via een WOB-verzoek.