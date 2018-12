Boer uit Werkhoven op vrije voeten

De 35-jarige boer uit Werkhoven (Utrecht) die vorig weekend is opgepakt na verscheidene branden in en rond zijn boerderij, is vrijdag vrijgelaten uit voorarrest. Gert S. werd vrijdag voorgeleid, de rechter-commissaris zag onvoldoende ernstige bezwaren om hem langer vast te houden. De officier van justitie had daar wel om gevraagd.

Bij S. was in twee maanden tijd vijf keer brand uitgebroken bij de boerderij. Bij een van die branden kwamen vijftig koeien en een waakhond om het leven.

Eerder verklaarde de boer dat het om brandstichtingen gaat en dat die mogelijk te maken hebben met zijn seksuele geaardheid of een zakelijk geschil.